Vosges

Place du Vieux Gérardmé Devant l'église Gérardmer Vosges

Gratuit

Début : Samedi 2025-07-03 09:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-07-03

Marché d’été des artisans de la Vallée des Lacs avec une vingtaine d’exposants artisans créateurs.Tout public

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est artisansdelavalleedeslacs@gmail.com

English :

Summer market of the craftsmen of the Valley of the Lakes with about twenty exhibitors craftsmen creators.

German :

Sommermarkt der Handwerker aus dem Tal der Seen mit rund 20 Ausstellern, die Kunsthandwerker und Kreative sind.

Italiano :

Mercato estivo degli artigiani della Vallée des Lacs con una ventina di espositori.

Espanol :

Mercado estival de artesanía de Vallée des Lacs con una veintena de expositores y diseñadores.

