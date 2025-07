Marché d’été des producteurs locaux Saint-Pierre-le-Vieux

Marché d’été des producteurs locaux Saint-Pierre-le-Vieux vendredi 11 juillet 2025.

Marché d’été des producteurs locaux

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22

Venez découvrir les marchés d’été de nos producteurs sur la place de notre village, à l’ombre sous les platanes dans ambiance musicale et conviviale :

Les 11 et 25 juillet 8 et 22 août à partir de 18h à 22h

C’est une invitation à acheter, goûter nos produits locaux avec la possibilité de vous restaurer sur place.

Vous y trouverez :

Brasserie Artisanale de Terre de possibles

Fournil de Terre de Possibles

Vins blanc du Mâconnais et rosé, blanc et rouge du Beaujolais

Maraîcher : Ferme de Tzi Badza

Crêperie : Barakrep

Pâtisserie : La cuillère de mémé

Fromage : GAEC du Levain

Miel : La belle abeille

Rôtisserie : Miam et Cie

Atelier d’Elo’diy .

Place du village Saint-Pierre-le-Vieux 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 41 54 mairie@saintpierrelevieux71.fr

