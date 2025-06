Marche d’été Dounoux 3 juillet 2025 18:00

Vosges

Marche d’été CENTRE VILLAGE Dounoux Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-17 21:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-17

Marché d’été organisé par le comité des fêtes de Dounoux regroupant différents producteurs de qualité pour le plaisir des yeux et des papilles.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

CENTRE VILLAGE

Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 29 91 35 34

English :

Summer market organized by the festival committee of Dounoux gathering different quality producers for the pleasure of the eyes and the taste buds.

Refreshments and food on the spot.

German :

Sommermarkt, der vom Festkomitee von Dounoux organisiert wird und verschiedene Qualitätsproduzenten vereint, um die Augen und den Gaumen zu erfreuen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercato estivo organizzato dal comitato della festa di Dounoux, che riunisce una serie di produttori di qualità per deliziare gli occhi e il palato.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de verano organizado por el comité de fiestas de Dounoux, que reúne a productores de calidad para deleitar la vista y el paladar.

Restauración y catering in situ.

L’événement Marche d’été Dounoux a été mis à jour le 2025-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION