Marché d’été du jeudi Ambrières-les-Vallées Camping le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées

Marché d’été du jeudi Ambrières-les-Vallées

Camping le Parc de Vaux 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

2025-08-14 17:00:00

2025-08-14 20:00:00

2025-08-14 2025-08-21

De 17h à 20h Marché d’été en soirée avec des artisans et producteurs locaux

Le Camping de Vaux propose à tous, vacanciers et habitants, de découvrir les producteurs et les artisans locaux. .

Camping le Parc de Vaux 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com

English :

From 5pm to 8pm Summer evening market with local artisans and producers

German :

Von 17:00 bis 20:00 Uhr Sommermarkt am Abend mit lokalen Handwerkern und Erzeugern

Italiano :

Dalle 17.00 alle 20.00 Mercatino estivo serale con artigiani e produttori locali

Espanol :

De 17:00 a 20:00 Mercado de verano por la tarde con artesanos y productores locales

