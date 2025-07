Marché d’été et apéro-concert Clara Lionza Cour du château Regnéville-sur-Mer

Marché d’été et apéro-concert Clara Lionza Cour du château Regnéville-sur-Mer vendredi 18 juillet 2025.

Marché d’été et apéro-concert Clara Lionza

Cour du château 3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Marché d’été + apéro-concert dans la cour du château de Regnéville-sur-Mer.

Produits bio et du terroir, restauration sur place et animation musicale.

Marché d’été + apéro-concert dans la cour du château de Regnéville-sur-Mer.

Produits bio et du terroir, restauration sur place et animation musicale. .

Cour du château 3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

English : Marché d’été et apéro-concert Clara Lionza

Summer market + aperitif-concert in the courtyard of Regnéville-sur-Mer castle.

Organic and local products, on-site catering and musical entertainment.

German :

Sommermarkt + Aperitif-Konzert im Hof des Schlosses von Regnéville-sur-Mer.

Bioprodukte und Produkte aus der Region, Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Mercato estivo + aperitivo-concerto nel cortile del castello di Regnéville-sur-Mer.

Prodotti biologici e locali, catering in loco e musica dal vivo.

Espanol :

Mercado de verano + aperitivo-concierto en el patio del castillo de Regnéville-sur-Mer.

Productos ecológicos y locales, restauración in situ y música en directo.

L’événement Marché d’été et apéro-concert Clara Lionza Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-07 par Coutances Tourisme