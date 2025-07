Marché d’été et concours de labour Espalem

Marché d’été et concours de labour Espalem dimanche 10 août 2025.

Marché d’été et concours de labour

à côté du lac d’Espalem Espalem Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Marché communal et concours de labour organisé par les JA du brivadois

à côté du lac d’Espalem Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 21 61 mairie.espalem@wanadoo.fr

English :

Communal market and ploughing competition organized by the JA du brivadois

German :

Gemeindemarkt und Pflügerwettbewerb, organisiert von den JA du brivadois

Italiano :

Mercato locale e gara di aratura organizzata dal JA du brivadois

Espanol :

Mercado local y concurso de arado organizado por la JA du brivadois

L’événement Marché d’été et concours de labour Espalem a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne