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AGENDA · Gerstheim

Marché d’été Gerstheim

mercredi 15 juillet 2026 · Gerstheim

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
5 rue du Ried
Ville
67150 Gerstheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gerstheim

Marché d’été

5 rue du Ried Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Un marché estival convivial au sein du camping.   .

5 rue du Ried Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 04  gwendoline.menard@clicochic.com

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English :

L’événement Marché d’été Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Ried