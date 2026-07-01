AGENDA · Gerstheim
Marché d’été Gerstheim
mercredi 15 juillet 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Marché d’été
5 rue du Ried Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Un marché estival convivial au sein du camping. .
5 rue du Ried Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 04 gwendoline.menard@clicochic.com
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English :
L’événement Marché d’été Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Ried