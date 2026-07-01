Informations pratiques

Isigny-sur-Mer

Marché d’été

Place de Gaulle Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

La commune d’Isigny-sur-Mer organise un marché d’été tous les jeudis de 18h à 22h sur la Place de Gaulle.

La commune d’Isigny-sur-Mer organise un marché d’été tous les jeudis de 18h à 22h sur la Place de Gaulle.

Animation musicale chaque jeudi.

Artisans locaux, restauration sur place. .

Place de Gaulle Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 51 24 00 communication@communeisigny.fr

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English : Marché d’été

The town of Isigny-sur-Mer organises a summer market every Thursday from 6 pm to 10 pm on Place de Gaulle.

L’événement Marché d’été Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Isigny-Omaha