Marché d’été Isigny-sur-Mer
jeudi 16 juillet 2026 · Isigny-sur-Mer
Informations pratiques
Isigny-sur-Mer
Marché d’été
Place de Gaulle Isigny-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
La commune d’Isigny-sur-Mer organise un marché d’été tous les jeudis de 18h à 22h sur la Place de Gaulle.
La commune d’Isigny-sur-Mer organise un marché d’été tous les jeudis de 18h à 22h sur la Place de Gaulle.
Animation musicale chaque jeudi.
Artisans locaux, restauration sur place. .
Place de Gaulle Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 51 24 00 communication@communeisigny.fr
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English : Marché d’été
The town of Isigny-sur-Mer organises a summer market every Thursday from 6 pm to 10 pm on Place de Gaulle.
L’événement Marché d’été Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Isigny-Omaha
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