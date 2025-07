Marché d’été Langres Langres

Marché d’été Mercredi 6 août, 17h00 Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-06T17:00:00 – 2025-08-06T20:00:00

Fin : 2025-08-06T17:00:00 – 2025-08-06T20:00:00

Vous pourrez retrouver de nombreux producteurs et artisans locaux : légumes, miel, pain, savons… dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Les 16 juillet, 30 juillet et 13 août, le marché se parera de ses habits de lumière pour se mettre en mode nocturne et terminer à 22h. Buvette et restauration sur place.

Tout public

Tous les mercredis de 17h à 20h

Place Diderot

03 25 86 86 49

www.langres.fr

Gratuit

Marché des producteurs et artisans locaux

