Marché d’été L’Huisserie vendredi 29 août 2025.
L’Huisserie Mayenne
Début : 2025-08-29 17:00:00
fin : 2025-08-29 22:00:00
2025-08-29
Marché d’été à l’Huisserie
Pour finir la belle saison, L’Huisserie vous donne rendez-vous à son marché spécial été. L’ambiance sera des plus conviviales avec un Thème Guinguette.
Des jeux, une buvette et de nombreux d’exposants vous attendent. Le marché se clôturera ensuite par un superbe feu d’artifice !
Musique
Restauration
Buvette
Vrai guinguette sur place
Structure gonflable
Feu d’artifice .
L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire
English :
Summer market at l’Huisserie
German :
Sommermarkt in L’Huisserie
Italiano :
Mercato estivo a l’Huisserie
Espanol :
Mercado de verano en l’Huisserie
