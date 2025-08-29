Marché d’été L’Huisserie

Marché d’été L’Huisserie vendredi 29 août 2025.

Marché d’été

L’Huisserie Mayenne

Début : 2025-08-29 17:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

2025-08-29

Marché d’été à l’Huisserie

Pour finir la belle saison, L’Huisserie vous donne rendez-vous à son marché spécial été. L’ambiance sera des plus conviviales avec un Thème Guinguette.

Des jeux, une buvette et de nombreux d’exposants vous attendent. Le marché se clôturera ensuite par un superbe feu d’artifice !

Musique

Restauration

Buvette

Vrai guinguette sur place

Structure gonflable

Feu d’artifice .

L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire

English :

Summer market at l’Huisserie

German :

Sommermarkt in L’Huisserie

Italiano :

Mercato estivo a l’Huisserie

Espanol :

Mercado de verano en l’Huisserie

