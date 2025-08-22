Marché d’été Moulins
Marché d’été Moulins vendredi 22 août 2025.
Marché d’été
Place de l’Hôtel de ville Moulins Allier
Début : 2025-08-22 17:00:00
fin : 2025-08-22 00:00:00
2025-08-22
Les Marchés d’Été de Moulins sont de retour ! Venez profiter de deux soirées inoubliables cet été. Des stands artisanaux, de la musique, des animations et une ambiance nocturne magique vous attendent !
Place de l’Hôtel de ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulins.quartier.historique@gmail.com
English :
Moulins Summer Markets are back! Come and enjoy two unforgettable evenings this summer. Craft stalls, music, entertainment and a magical night-time atmosphere await you!
German :
Die Sommermärkte von Moulins sind wieder da! Genießen Sie diesen Sommer zwei unvergessliche Abende. Kunsthandwerkliche Stände, Musik, Unterhaltung und eine magische Nachtstimmung erwarten Sie!
Italiano :
Tornano i Mercatini estivi di Moulins! Venite a godervi due serate indimenticabili quest’estate. Bancarelle di artigianato, musica, intrattenimento e una magica atmosfera notturna vi aspettano!
Espanol :
¡Vuelven los mercados de verano de Moulins! Venga a disfrutar de dos veladas inolvidables este verano. Puestos de artesanía, música, animaciones y un ambiente nocturno mágico le esperan
L’événement Marché d’été Moulins a été mis à jour le 2025-08-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région