Marché d’été Moulins

Marché d’été Moulins vendredi 22 août 2025.

Marché d’été

Place de l’Hôtel de ville Moulins Allier

Début : 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22 00:00:00

2025-08-22

Les Marchés d’Été de Moulins sont de retour ! Venez profiter de deux soirées inoubliables cet été. Des stands artisanaux, de la musique, des animations et une ambiance nocturne magique vous attendent !

Place de l’Hôtel de ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulins.quartier.historique@gmail.com

English :

Moulins Summer Markets are back! Come and enjoy two unforgettable evenings this summer. Craft stalls, music, entertainment and a magical night-time atmosphere await you!

German :

Die Sommermärkte von Moulins sind wieder da! Genießen Sie diesen Sommer zwei unvergessliche Abende. Kunsthandwerkliche Stände, Musik, Unterhaltung und eine magische Nachtstimmung erwarten Sie!

Italiano :

Tornano i Mercatini estivi di Moulins! Venite a godervi due serate indimenticabili quest’estate. Bancarelle di artigianato, musica, intrattenimento e una magica atmosfera notturna vi aspettano!

Espanol :

¡Vuelven los mercados de verano de Moulins! Venga a disfrutar de dos veladas inolvidables este verano. Puestos de artesanía, música, animaciones y un ambiente nocturno mágico le esperan

L’événement Marché d’été Moulins a été mis à jour le 2025-08-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région