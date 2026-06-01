Marché d’été musical ZA de Souvol La Chapelaude mardi 23 juin 2026.

La Chapelaude

Marché d’été musical

ZA de Souvol Parking Apiruche La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:00:00

fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :

2026-06-23

La Chapelaude accueille son marché d’été musical ! Une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis !

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ZA de Souvol Parking Apiruche La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 02 46

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English :

La Chapelaude hosts its summer music market! A convivial evening to share with family and friends!

L’événement Marché d’été musical La Chapelaude a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ