Marché d’été musical ZA de Souvol La Chapelaude
Marché d’été musical ZA de Souvol La Chapelaude mardi 23 juin 2026.
La Chapelaude
Marché d’été musical
ZA de Souvol Parking Apiruche La Chapelaude Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
La Chapelaude accueille son marché d’été musical ! Une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis !
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ZA de Souvol Parking Apiruche La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 02 46
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English :
La Chapelaude hosts its summer music market! A convivial evening to share with family and friends!
L’événement Marché d’été musical La Chapelaude a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ