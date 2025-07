Marché d’été nocturne Moulin de la Ville es Brune Hirel

Marché d’été nocturne Moulin de la Ville es Brune Hirel vendredi 11 juillet 2025.

Marché d’été nocturne

Moulin de la Ville es Brune 94 C rue du Bord de Mer Hirel Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Chaque vendredi d’été, jusqu’au 15 août, le marché d’été d’Hirel installe ses étals au pied du Moulin de la Ville es Brune, face à la mer. Davantage qu’un marché, ce sont plus d’une vingtaine de stands d’artisans, créateurs, mais aussi d’artistes, venus faire découvrir leurs œuvres, dans tous les sens du terme, qu’il sera possible de rencontrer. En plus des food trucks, des tours de poneys pour les enfants sont organisés. De quoi proposer des réjouissances pour tous les âges. Le tout, dans une ambiance musicale. .

Moulin de la Ville es Brune 94 C rue du Bord de Mer Hirel 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 93 93

