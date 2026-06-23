Marché d’été La Halle Peyrissac

Informations pratiques

Peyrissac

Marché d’été

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-05

Le Comité des Fêtes de Peyrissac organise un marché festif à partir de 18h sous la halle du village.

Restauration sur place avec animation musicale.

Buvette. .

La Halle 10 route d’Uzerche Peyrissac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 36 54

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Peyrissac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze