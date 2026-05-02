Rott

Marche d’été

Route du Vin Rott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Marche guidée de 5 à 6 km à travers la campagne, la forêt et les vignes. Pause gourmande et musicale à mi parcours et déjeuner avec animation musicale en clôture de journée.

Marche guidée de 5 à 6 km à travers la campagne, la forêt et les vignes à proximité de l’Hôtel***Restaurant Le Cleebourg. Une pause gourmande et musicale est proposée à mi parcours et un déjeuner avec animation musicale viendra clôturer l’événement. .

Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 94 80 reception@lecleebourg.com

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English :

Guided walk of 5 to 6 km through countryside, forest and vineyards. Gourmet and musical break halfway through and lunch with musical entertainment at the end of the day.

L’événement Marche d’été Rott a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte