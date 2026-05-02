Marche d’été Rott
Marche d’été Rott samedi 20 juin 2026.
Rott
Marche d’été
Route du Vin Rott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Marche guidée de 5 à 6 km à travers la campagne, la forêt et les vignes. Pause gourmande et musicale à mi parcours et déjeuner avec animation musicale en clôture de journée.
Marche guidée de 5 à 6 km à travers la campagne, la forêt et les vignes à proximité de l’Hôtel***Restaurant Le Cleebourg. Une pause gourmande et musicale est proposée à mi parcours et un déjeuner avec animation musicale viendra clôturer l’événement. .
Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 94 80 reception@lecleebourg.com
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English :
Guided walk of 5 to 6 km through countryside, forest and vineyards. Gourmet and musical break halfway through and lunch with musical entertainment at the end of the day.
L’événement Marche d’été Rott a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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