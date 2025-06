Marché d’été Etang des Farges Saint-Germain-près-Herment 1 juillet 2025 07:00

Puy-de-Dôme

Marché d’été Etang des Farges A coté de la Maison du pêcheur Saint-Germain-près-Herment Puy-de-Dôme

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-07-26

2025-07-01

Retrouvez des producteurs locaux de miel, de pains, pâtisseries, huiles, pâtés, confitures, fromages, fruits , Vrac en Combrailles, et bien plus.

Etang des Farges A coté de la Maison du pêcheur

Saint-Germain-près-Herment 63470 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 11 10 st.germain.pres.herment@wanadoo.fr

English :

Find local producers of honey, breads, pastries, oils, pâtés, jams, cheeses, fruit, Vrac en Combrailles, and much more.

German :

Hier finden Sie lokale Produzenten von Honig, Brot, Gebäck, Ölen, Pasteten, Marmeladen, Käse, Obst , Vrac en Combrailles, und vieles mehr.

Italiano :

Trovate i produttori locali di miele, pane, dolci, oli, paté, marmellate, formaggi, frutta, Vrac en Combrailles e molto altro ancora.

Espanol :

Encuentre productores locales de miel, pan, bollería, aceites, patés, mermeladas, quesos, fruta, Vrac en Combrailles, y mucho más.

