Marché d’été Saint-Priest-des-Champs 3 juillet 2025 17:00

Puy-de-Dôme

Marché d’été Place du village Saint-Priest-des-Champs Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-03 17:00:00

fin : 2025-08-27 21:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Marché de producteurs, commerçants et artisans locaux. 15 à 20 exposants vous attendront. Le marché a lieu tous les mercredis.

Une animation musicale vous sera proposée chaque semaine.

Buvette et restauration sur place.

.

Place du village

Saint-Priest-des-Champs 63640 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 52 51 45 mairie.priest.champs@wanadoo.fr

English :

Market of local producers, traders and craftsmen. 15 to 20 exhibitors await you. The market takes place every Wednesday.

Musical entertainment every week.

Refreshments and snacks on site.

German :

Markt mit lokalen Erzeugern, Händlern und Handwerkern. 15 bis 20 Aussteller erwarten Sie. Der Markt findet jeden Mittwoch statt.

Jede Woche wird Ihnen eine musikalische Unterhaltung geboten.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercato di produttori locali, commercianti e artigiani. vi aspettano da 15 a 20 bancarelle. Il mercato si svolge ogni mercoledì.

Ogni settimana ci sarà musica dal vivo.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

Mercado de productores, comerciantes y artesanos locales. le esperan entre 15 y 20 puestos. El mercado tiene lugar todos los miércoles.

Habrá música en directo todas las semanas.

Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Marché d’été Saint-Priest-des-Champs a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme des Combrailles