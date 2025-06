Marché d’été – Saint-Sylvestre 20 juin 2025 07:00

Haute-Vienne

Marché d’été Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Producteurs et artisans locaux déploient leurs étals à la salle des fêtes pour le plus grand plaisir des gourmands et des amateurs de belles créations artisanales. Concert à 19h avec le chœur Why Not. .

Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 48 68 35 comdesfetes.stsylvestre87@gmail.com

