Marche d’été Saint-Victor-sur-Arlanc

Marche d’été Saint-Victor-sur-Arlanc dimanche 20 juillet 2025.

Marche d’été

Beaumont devant le lavoir Saint-Victor-sur-Arlanc Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-07-20 08:30:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

L’association « Le Lavoir et son rocher » vous propose sa marche estivale d’environ 12 km.

RDV à 8h30 devant le lavoir à Beaumont pour un départ à 9h.

Ravitaillement prévu sur le parcours et collation à l’arrivée.

Beaumont devant le lavoir Saint-Victor-sur-Arlanc 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 35 84 09

English :

The association « Le Lavoir et son rocher » proposes its summer walk of about 12 km.

RDV at 8:30 am in front of the lavoir in Beaumont for a 9 am start.

Refreshments along the way and a snack at the finish.

German :

Der Verein « Le Lavoir et son rocher » bietet Ihnen seine Sommerwanderung von etwa 12 km Länge an.

Treffpunkt um 8:30 Uhr vor dem Waschhaus in Beaumont, Start um 9 Uhr.

Auf der Strecke ist eine Verpflegung vorgesehen und am Ziel ein Imbiss.

Italiano :

L’associazione « Le Lavoir et son rocher » propone la sua passeggiata estiva di circa 12 km.

Ritrovo alle 8.30 davanti al lavatoio di Beaumont per una partenza alle 9.00.

Ristoro lungo il percorso e merenda all’arrivo.

Espanol :

La asociación « Le Lavoir et son rocher » propone su marcha estival de unos 12 km.

Cita a las 8.30 h delante del lavadero de Beaumont para empezar a las 9 h.

Refrescos a lo largo del recorrido y un tentempié a la llegada.

L’événement Marche d’été Saint-Victor-sur-Arlanc a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay