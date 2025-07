Marché d’été Ségur

Marché d’été Ségur jeudi 17 juillet 2025.

Marché d’été

Place de l’Ecole Ségur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

À partir de 18h Place de l’Ecole. Producteurs et artisans locaux pour régaler vos papilles et vous faire découvrir leur savoir-faire. Animation musicale par la Carriole. Restauration sur place, buvette, animations, château gonflable,…

Place de l’Ecole Ségur 12290 Aveyron Occitanie

English :

From 6pm Place de l’Ecole. Local producers and craftsmen to delight your taste buds and show you their skills. Musical entertainment by La Carriole. On-site catering, refreshments, entertainment, bouncy castle,…

German :

Ab 18 Uhr Place de l’Ecole. Lokale Produzenten und Handwerker verwöhnen Ihren Gaumen und zeigen Ihnen ihr Können. Musikalische Unterhaltung durch La Carriole. Verpflegung vor Ort, Getränkestand, Animationen, Hüpfburg,…

Italiano :

Dalle 18:00 Place de l’Ecole. Produttori e artigiani locali vi delizieranno il palato e vi mostreranno le loro abilità. Intrattenimento musicale a cura di La Carriole. Ristorazione in loco, rinfreschi, animazione, castello gonfiabile, ecc.

Espanol :

A partir de las 18.00 h Place de l’Ecole. Los productores y artesanos locales deleitarán su paladar y le mostrarán sus habilidades. Animación musical a cargo de La Carriole. Restauración in situ, refrescos, animaciones, castillo hinchable, etc.

L’événement Marché d’été Ségur a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)