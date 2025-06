Marché d’été semi-nocturne Saint-Gervais-d’Auvergne 10 juillet 2025 07:00

Puy-de-Dôme

Marché d’été semi-nocturne Centre bourg Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-21

2025-07-10

Artisans, producteurs locaux, concerts et animations pour enfants dans les rues du village.

Centre bourg

Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 85 71 53 mairie@sga63.fr

English :

Artisans, local producers, concerts and children’s entertainment in the village streets.

German :

Handwerker, lokale Produzenten, Konzerte und Kinderanimationen in den Straßen des Dorfes.

Italiano :

Artigiani, produttori locali, concerti e animazioni per bambini nelle vie del paese.

Espanol :

Artesanos, productores locales, conciertos y animación infantil en las calles del pueblo.

