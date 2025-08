Marché d’été Mairie Theneuille

Marché d’été Mairie Theneuille dimanche 10 août 2025.

Marché d’été

Mairie Comité des fêtes Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 13:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Dimanche 10 août, découvrez le 12ème marché d’été à Theneuille ! Sur la place de la mairie, flânez parmi les stands de producteurs et artisans locaux.

.

Mairie Comité des fêtes Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65 mairietheneuille@wanado.fr

English :

Sunday August 10, discover the 12th summer market in Theneuille! Stroll through the stalls of local producers and craftsmen in the town hall square.

German :

Entdecken Sie am Sonntag, den 10. August, den 12. Sommermarkt in Theneuille! Schlendern Sie auf dem Rathausplatz durch die Stände der lokalen Produzenten und Handwerker.

Italiano :

Domenica 10 agosto, scoprite il 12° mercato estivo di Theneuille! Passeggiate tra le bancarelle di produttori e artigiani locali nella piazza del municipio.

Espanol :

El domingo 10 de agosto, descubra el 12º mercado de verano de Theneuille Pasee por los puestos de los productores y artesanos locales en la plaza del ayuntamiento.

L’événement Marché d’été Theneuille a été mis à jour le 2025-08-04 par Montluçon Tourisme