Marché d’été Place de la mairie Theneuille

Marché d’été

Place de la mairie 6 place de la mairie Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Marché de producteurs locaux.

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Place de la mairie 6 place de la mairie Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65

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English :

Local farmer’s market.

L’événement Marché d’été Theneuille a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme