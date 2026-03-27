Marché d’été Place de la mairie Theneuille
Marché d’été Place de la mairie Theneuille dimanche 9 août 2026.
Marché d’été
Place de la mairie 6 place de la mairie Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Marché de producteurs locaux.
.
Place de la mairie 6 place de la mairie Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local farmer’s market.
L’événement Marché d’été Theneuille a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Theneuille (Allier)
- Circuit de Jappeloup Theneuille Allier 1 mai 2026
- Randonnée du Comité des fêtes La Modière Theneuille 17 mai 2026
- Exposition Salle Polyvalente Theneuille 3 juillet 2026
- Fête de la St-Pierre Stade Municipal Theneuille 5 juillet 2026
- Brocante Stade Municipal Theneuille 13 septembre 2026