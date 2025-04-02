Marché d’Étrépagny Place de la mairie Étrépagny
Place de la mairie 11 Rue du Maréchal Foch Étrépagny Eure
Début : 2025-11-05 08:30:00
fin : 2025-12-10 12:30:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
Tous les mercredis, le marché d’Étrépagny vous propose viandes et volailles, fruits et légumes, fromages et pleins d’autres produits. .
Place de la mairie 11 Rue du Maréchal Foch Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
