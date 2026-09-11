AGENDA · Les Mathes
Marché d’Halloween 2026 Place de l’église Les Mathes
vendredi 30 octobre 2026 · Place de l'église · Les Mathes
Informations pratiques
Les Mathes
Marché d’Halloween 2026
Place de l’église 3 Rue de la Sablière Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-30 13:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Marché d’Halloween aux Mathes
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Place de l’église 3 Rue de la Sablière Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Halloween Parade in Les Mathes
L’événement Marché d’Halloween 2026 Les Mathes a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie Les Mathes – La Palmyre
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