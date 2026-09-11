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AGENDA · Les Mathes

Marché d’Halloween 2026 Place de l’église Les Mathes

vendredi 30 octobre 2026 · Place de l'église · Les Mathes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
3 Rue de la Sablière
Ville
17570 Les Mathes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Les Mathes

Marché d’Halloween 2026

Place de l’église 3 Rue de la Sablière Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-30 13:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Marché d’Halloween aux Mathes
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Place de l’église 3 Rue de la Sablière Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

Halloween Parade in Les Mathes

L’événement Marché d’Halloween 2026 Les Mathes a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie Les Mathes – La Palmyre

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