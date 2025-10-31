Marche d’Halloween Départ devant la mairie de Autechaux Autechaux

Marche d’Halloween

Départ devant la mairie de Autechaux 1 Rue de la Fontaine Autechaux Doubs

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

L’association APE d’Autechaux vous propose une marche d’Halloween sur deux parcours au choix

3km ou 9km.

Suivies d’un repas (kir, choucroute/tarte aux pommes/café) sur réservation et de la boum d’halloween pour les enfants.

Renseignements et réservations sur hello asso (lien en haut de page)

Prévoir lampes et chaussures adaptées. .

