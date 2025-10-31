Marche d’Halloween Départ devant la mairie de Autechaux Autechaux
Marche d'Halloween

Départ devant la mairie de Autechaux 1 Rue de la Fontaine Autechaux Doubs
31 octobre 2025 18:30:00
21:00:00
2025-10-31
L’association APE d’Autechaux vous propose une marche d’Halloween sur deux parcours au choix
3km ou 9km.
Suivies d’un repas (kir, choucroute/tarte aux pommes/café) sur réservation et de la boum d’halloween pour les enfants.
Renseignements et réservations sur hello asso (lien en haut de page)
Prévoir lampes et chaussures adaptées. .
Départ devant la mairie de Autechaux 1 Rue de la Fontaine Autechaux 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 10 79 24
