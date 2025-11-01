Marché d’halloween Lusignac
Marché d’halloween Lusignac samedi 1 novembre 2025.
Marché d’halloween
Place de l’ancienne école Lusignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Découvrez le marché d’Halloween !
De 16h à 22h profitez de nombreuses animations
stands de producteurs & créateurs, pesée de citrouilles, élection du plus beau costume, soirée spectacle
Restauration & buvette sur place .
Place de l’ancienne école Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 72 85 61
English : Marché d’halloween
German : Marché d’halloween
Italiano :
Espanol : Marché d’halloween
L’événement Marché d’halloween Lusignac a été mis à jour le 2025-10-20 par Val de Dronne