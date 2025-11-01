Marché d’halloween Lusignac

Marché d’halloween Lusignac samedi 1 novembre 2025.

Marché d’halloween

Place de l’ancienne école Lusignac Dordogne

Découvrez le marché d’Halloween !

De 16h à 22h profitez de nombreuses animations

stands de producteurs & créateurs, pesée de citrouilles, élection du plus beau costume, soirée spectacle

Restauration & buvette sur place .

Place de l’ancienne école Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 72 85 61

L’événement Marché d’halloween Lusignac a été mis à jour le 2025-10-20 par Val de Dronne