Marche d’Halloween Sommeilles samedi 1 novembre 2025.
Sommeilles Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 18:00:00
Marche d’Halloween, 2 parcours de 5 et 8 km ouvert à tous, le 5 km est accessible en poussette, animaux tenus en laisse.
Un concours du meilleurs costumes pour les petits et les grands avec lots à la clé.
Départ à partir de 18h de la salle des fêtes, le dernier départ sera à 20h maximum.
Prévoir lampe et gobelet.
Restauration sur place.Tout public
Sommeilles 55800 Meuse Grand Est +33 7 61 09 77 46
English :
Halloween walk, 2 routes of 5 and 8 km open to all, the 5 km is accessible to strollers, pets on leash.
A costume contest for young and old, with prizes.
Start at 6pm from the village hall, with the last start at 8pm maximum.
Bring a torch and a cup.
Catering on site.
German :
Halloween-Wanderung, 2 Strecken von 5 und 8 km für alle offen, die 5 km Strecke ist mit Kinderwagen befahrbar, Tiere müssen an der Leine gehalten werden.
Ein Wettbewerb für die besten Kostüme für Groß und Klein mit Preisen.
Start ab 18 Uhr von der Festhalle aus, der letzte Start erfolgt um 20 Uhr.
Lampe und Becher mitbringen.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Passeggiata di Halloween, 2 percorsi di 5 e 8 km aperti a tutti. Il percorso di 5 km è accessibile ai passeggini e gli animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio.
Concorso per i migliori costumi per grandi e piccini, con premi in palio.
Partenza alle 18.00 dalla sala del villaggio, con l’ultima partenza alle 20.00 al massimo.
Portate una torcia e una tazza.
Ristorazione in loco.
Espanol :
Paseo de Halloween, 2 rutas de 5 y 8 km abiertas a todos. La ruta de 5 km es accesible para cochecitos de niños y las mascotas deben ir con correa.
Concurso de disfraces para grandes y pequeños, con premios.
Salida a las 18.00 h desde el ayuntamiento, con la última salida a las 20.00 h como máximo.
Traiga una linterna y una taza.
Servicio de catering in situ.
