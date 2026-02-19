Marché d’hier & d’aujourd’hui Le Breil-sur-Mérize
Marché d’hier & d’aujourd’hui Le Breil-sur-Mérize dimanche 31 mai 2026.
Marché d’hier & d’aujourd’hui
Terrain du Landon Le Breil-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Marché d’hier et d’aujourd’hui, grand bric à brac, restauration rapide & repas à réserver (cochon/jambon grillé .
Terrain du Landon Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 42 46 isabelle.cdflebreil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché d’hier & d’aujourd’hui Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72