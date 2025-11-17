Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet – Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet

Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet

Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet Tarn

Début : Dimanche 2025-11-16 07:30:00

fin : 2025-03-29 12:30:00

2025-11-16

Une pause dominicale gourmande et festive à ne pas manquer !

Animations tous les dimanches assurées par des associations locales.

English : Winter market in the covered Hall of Mazamet

A gourmet Sunday break not to be missed!

German :

Eine Sonntagspause für Feinschmecker und Feiern, die Sie nicht verpassen sollten!

Jeden Sonntag sorgen lokale Vereine für Unterhaltung.

Italiano :

Una pausa domenicale festosa e gastronomica da non perdere!

Le associazioni locali offrono intrattenimento ogni domenica.

Espanol :

Una escapada dominical festiva y gastronómica que no se puede perder

Las asociaciones locales se encargan de la animación todos los domingos.

L’événement Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Mazamet a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet