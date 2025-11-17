Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet – Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet
Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet – Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet dimanche 16 novembre 2025.
Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet
Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 07:30:00
fin : 2025-03-29 12:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Une pause dominicale gourmande et festive à ne pas manquer !
Animations tous les dimanches assurées par des associations locales.
Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet 81200 Tarn Occitanie +33 5 63 61 02 55
English : Winter market in the covered Hall of Mazamet
A gourmet Sunday break not to be missed!
German :
Eine Sonntagspause für Feinschmecker und Feiern, die Sie nicht verpassen sollten!
Jeden Sonntag sorgen lokale Vereine für Unterhaltung.
Italiano :
Una pausa domenicale festosa e gastronomica da non perdere!
Le associazioni locali offrono intrattenimento ogni domenica.
Espanol :
Una escapada dominical festiva y gastronómica que no se puede perder
Las asociaciones locales se encargan de la animación todos los domingos.
L’événement Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Mazamet a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet