Marche d’hiver Ainay-le-Château
Marche d’hiver Ainay-le-Château samedi 17 janvier 2026.
Marche d’hiver
Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : 3 – 3 – 40 EUR
Adhésion annuelle: 40€
Non-adhérent: 3€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Marche d’hiver de 9 km à Ainay le Château, le samedi 17 janvier, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.
Départ à 13h de la salle socio-culturelle de St-Plaisir ou à 13h30 sur place à Ainay le Château.
.
Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9 km winter walk in Ainay le Château, Saturday January 17, in the Pays de Tronçais with Gym de Saint-Plaisir.
Start at 1pm from the salle socio-culturelle in St-Plaisir or at 1:30pm on site in Ainay le Château.
L’événement Marche d’hiver Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-01-05 par Montluçon Tourisme