Marche d’hiver Ainay-le-Château

Marche d’hiver

Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 3 – 3 – 40 EUR

Adhésion annuelle: 40€

Non-adhérent: 3€

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Marche d’hiver de 9 km à Ainay le Château, le samedi 17 janvier, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.

Départ à 13h de la salle socio-culturelle de St-Plaisir ou à 13h30 sur place à Ainay le Château.

Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com

English :

9 km winter walk in Ainay le Château, Saturday January 17, in the Pays de Tronçais with Gym de Saint-Plaisir.

Start at 1pm from the salle socio-culturelle in St-Plaisir or at 1:30pm on site in Ainay le Château.

