Marché d’Hiver au Bistrot du Boisco Boiscommun

Marché d’Hiver au Bistrot du Boisco

1 Place du Marché Boiscommun Loiret

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Le dimanche 8 février 2026, le Bistrot du Boisco à Boiscommun organise son Marché d’Hiver de 10h00 à 18h00. Les visiteurs y découvrent des accessoires, des vêtements et des articles de cordonnerie. L’événement propose également une tombola gratuite pour tous.

Le dimanche 8 février 2026, le Bistrot du Boisco anime la commune de Boiscommun avec son Marché d’Hiver. De 10h00 à 18h00, cet établissement situé au 1 Place du Marché accueille le public pour une journée de découvertes artisanales. Plusieurs exposants présentent leurs créations, notamment Christel avec ses accessoires et vêtements, ainsi que Véro pour la cordonnerie.

La manifestation mise sur la convivialité avec l’organisation d’une tombola gratuite accessible à tous les participants. Ce rendez-vous local permet de soutenir le commerce de proximité tout en profitant d’une ambiance hivernale chaleureuse. L’entrée est libre pour encourager la venue du plus grand nombre au cœur du village.

Une occasion idéale pour dénicher des objets uniques et partager un moment agréable. .

1 Place du Marché Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 91 92 49

English :

On Sunday February 8, 2026, the Bistrot du Boisco in Boiscommun will be holding its Winter Market from 10:00 am to 6:00 pm. Visitors will discover accessories, clothing and shoemaking items. The event also features a free tombola for all.

