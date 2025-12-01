Marché d’Hiver Cercy-la-Tour

Marché d’Hiver

Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre

Début : 2025-12-18 08:30:00

fin : 2025-12-18 12:00:00

2025-12-18

Retrouvez le Marché d’Hiver de la ville de Cercy-la-Tour le jeudi 18 décembre de 8h30 à 12h sur la place d’Aligre. Présence de stands d’alimentation diverse et d’artisanat local. Dégustation d’huîtres et verre de l’Amitié offert par la Municipalité sans oublier la présence du Père Noël ! Emplacement gratuit pour exposer disponible. Infos et réservations 03 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr .

Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr

