Marché d’hiver fantastique à Tréhorenteuc Tréhorenteuc

rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Venez vivre le Marché d’Hiver Fantastique organisé par la Compagnie du Val Morgane
– Marché de créateurs
– Ateliers enfants et familles (biscuits, lampions, tattoos, couronnes)
– Chasse aux lutins & tombola
– Repas au feu de bois (cassoulet breton & tarte aux pommes)
– Retraite aux lampions et conteur
– Brûlage de la bûche de Yule pour clôturer le week-end
Cette année un photographe et un décor féerique pour repartir avec votre photo souvenir !
Samedi 6 14h–18h et Dimanche 7 11h–18h. .
rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne
