Marché d’hiver fantastique à Tréhorenteuc Tréhorenteuc

Venez vivre le Marché d’Hiver Fantastique organisé par la Compagnie du Val Morgane

– Marché de créateurs

– Ateliers enfants et familles (biscuits, lampions, tattoos, couronnes)

– Chasse aux lutins & tombola

– Repas au feu de bois (cassoulet breton & tarte aux pommes)

– Retraite aux lampions et conteur

– Brûlage de la bûche de Yule pour clôturer le week-end

Cette année un photographe et un décor féerique pour repartir avec votre photo souvenir !

Samedi 6 14h–18h et Dimanche 7 11h–18h. .

rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

