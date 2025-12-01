Marché d’hiver Fléac
Marché d’hiver Fléac dimanche 14 décembre 2025.
Marché d’hiver
Plac Marktbreit Fléac Fléac Charente
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14 13:00:00
2025-12-14
Dans le cadre de Fléac en Fête, venez découvrir notre animation spéciale Marché de Noël !
Plac Marktbreit Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
English :
As part of Fléac en Fête, come and discover our special Christmas Market entertainment!
German :
Entdecken Sie im Rahmen von Fléac en Fête unsere spezielle Weihnachtsmarkt-Animation!
Italiano :
Nell’ambito di Fléac en Fête, venite a scoprire la nostra speciale animazione del Mercatino di Natale!
Espanol :
En el marco de Fléac en Fête, venga a descubrir nuestras animaciones especiales del Mercado de Navidad
