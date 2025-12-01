Marché d’hiver

Plac Marktbreit Fléac Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 13:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Dans le cadre de Fléac en Fête, venez découvrir notre animation spéciale Marché de Noël !

.

Plac Marktbreit Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr

English :

As part of Fléac en Fête, come and discover our special Christmas Market entertainment!

German :

Entdecken Sie im Rahmen von Fléac en Fête unsere spezielle Weihnachtsmarkt-Animation!

Italiano :

Nell’ambito di Fléac en Fête, venite a scoprire la nostra speciale animazione del Mercatino di Natale!

Espanol :

En el marco de Fléac en Fête, venga a descubrir nuestras animaciones especiales del Mercado de Navidad

L’événement Marché d’hiver Fléac a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême