Marché d’hiver international Halle Patrimoniale Le Creusot

Marché d’hiver international

Halle Patrimoniale 4 rue de l’Université Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20 19:00:00

Date(s) :

2025-11-20

En quête de cadeaux pour Noël ? Venez trouver l’inspiration au Marché d’Hiver International organisé par les étudiants de BUT TC de l’IUT du Creusot ! Plus d’une dizaine d’exposants seront présents, pour un véritable voyage des sens.

Les exposants présents seront

– Al Mercatino (épicerie italienne),

– Au jardin des délices (gâteaux et biscuits orientaux),

– Domaine Perrault (vins de fêtes),

– Doku Manga (mangas),

– Halmahera (épicerie fine, box cadeaux),

– Les bougies d’Ange (bougies artisanales),

– Les carnets de Phileas (librairie),

– La Maison Durque (macarons),

– Proximarché (spécialités portugaises & espagnoles),

– UZUN (spécialités turques),

– Aux Papilles Gustatives (food truck, fromages et charcuterie),

– Chez Moha (food truck, couscous).

De 16h à 18h, Abdelhak El Mostain, enseignant à l’IUT du Creusot, dédicacera son nouveau livre L’âge d’or de la distillation à Fougerolles à la découverte d’un patrimoine unique . .

Halle Patrimoniale 4 rue de l’Université Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.lecreusot@u-bourgogne.fr

English : Marché d’hiver international

German : Marché d’hiver international

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché d’hiver international Le Creusot a été mis à jour le 2025-11-06 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II