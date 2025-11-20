Marché d’hiver international Halle Patrimoniale Le Creusot
Marché d'hiver international Halle Patrimoniale Le Creusot jeudi 20 novembre 2025.
Marché d’hiver international
Halle Patrimoniale 4 rue de l'Université Le Creusot Saône-et-Loire
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-20 19:00:00
En quête de cadeaux pour Noël ? Venez trouver l’inspiration au Marché d’Hiver International organisé par les étudiants de BUT TC de l’IUT du Creusot ! Plus d’une dizaine d’exposants seront présents, pour un véritable voyage des sens.
Les exposants présents seront
– Al Mercatino (épicerie italienne),
– Au jardin des délices (gâteaux et biscuits orientaux),
– Domaine Perrault (vins de fêtes),
– Doku Manga (mangas),
– Halmahera (épicerie fine, box cadeaux),
– Les bougies d’Ange (bougies artisanales),
– Les carnets de Phileas (librairie),
– La Maison Durque (macarons),
– Proximarché (spécialités portugaises & espagnoles),
– UZUN (spécialités turques),
– Aux Papilles Gustatives (food truck, fromages et charcuterie),
– Chez Moha (food truck, couscous).
De 16h à 18h, Abdelhak El Mostain, enseignant à l’IUT du Creusot, dédicacera son nouveau livre L’âge d’or de la distillation à Fougerolles à la découverte d’un patrimoine unique . .
Halle Patrimoniale 4 rue de l'Université Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.lecreusot@u-bourgogne.fr
