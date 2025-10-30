Marché d’hiver La Bresse

Marché d’hiver

Dans une ambiance conviviale et montagnarde, le marché d’hiver ouvrira ses portes le samedi 7 février jusqu’au dimanche 8 mars, sur la Place du Champtel.

De 10h30 à 19h, vous pourrez vous balader et découvrir des artisans locaux et d’ailleurs, avec de nombreux cadeaux (bijoux, planches en bois, objets en liège…) mais également déguster des tartes flambées, des crêpes, des gaufres, du vin chaud, de la bière, du rhum, du miel, des confitures, des charcuteries…

Dès 17h, place aux festivités avec les animations musicales après-ski, chaque mardi, jeudi et samedi. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous et à toutesTout public

Place du Champtel La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr

English :

In a friendly mountain atmosphere, the winter market opens its doors on Saturday February 7 and runs until Sunday March 8, in the Place du Champtel.

From 10.30am to 7pm, you’ll be able to stroll around and discover local and international artisans, offering a wide range of gifts (jewelry, wooden boards, cork objects…) as well as enjoy flambéed tarts, crêpes, waffles, mulled wine, beer, rum, honey, jams, charcuterie..

From 5pm, the festivities begin with après-ski musical entertainment every Tuesday, Thursday and Saturday. All these events are free and open to all

