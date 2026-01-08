Marche d’hiver La Bouteille Le Brethon

Marche d’hiver

La Bouteille Hameau de La Bouteille Le Brethon Allier

Tarif : 3 – 3 – 40 EUR

Cotisation annuelle: 40€

Non-adhérent: 3€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Marche d’hiver de 10 km à Le Brethon, au départ de la Bouteille, le samedi 31 janvier, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.

Départ à 13h de la salle socio-culturelle de St-Plaisir ou à 13h30 sur place à La Bouteille.

La Bouteille Hameau de La Bouteille Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com

English :

10 km winter walk in Le Brethon, starting from La Bouteille, on Saturday January 31, in the Pays de Tronçais with Gym de Saint-Plaisir.

Start at 1pm from the salle socio-culturelle in St-Plaisir or at 1.30pm on site at La Bouteille.

