Marche d’hiver La Bouteille Le Brethon

Marche d’hiver
La Bouteille Hameau de La Bouteille Le Brethon Allier
Tarif : 3 – 3 – 40 EUR
Cotisation annuelle: 40€
Non-adhérent: 3€
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Marche d’hiver de 10 km à Le Brethon, au départ de la Bouteille, le samedi 31 janvier, en Pays de Tronçais avec la Gym de Saint-Plaisir.
Départ à 13h de la salle socio-culturelle de St-Plaisir ou à 13h30 sur place à La Bouteille.
La Bouteille Hameau de La Bouteille Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 58 15 73 gym.stplaisir@gmail.com
English :
10 km winter walk in Le Brethon, starting from La Bouteille, on Saturday January 31, in the Pays de Tronçais with Gym de Saint-Plaisir.
Start at 1pm from the salle socio-culturelle in St-Plaisir or at 1.30pm on site at La Bouteille.
