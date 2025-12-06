Marché d’Hiver Le Roi Houx à la salle du CAL à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06 2025-12-07

C’est le 06 et 07 décembre à la salle du CAL à Huelgoat de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Un marché d’artisans créateurs, plusieurs animations et, bien sûr, buvette et restauration sur place. ❄☃ .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

