Marché d’Hiver Salle Polyvalente Lintot
Marché d’Hiver Salle Polyvalente Lintot vendredi 21 novembre 2025.
Marché d’Hiver
Salle Polyvalente 7 Chemin de l’Église Lintot Seine-Maritime
Début : 2025-11-21 17:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
L’association L’Epi4choux organise son premier marché d’hiver !
Au programme:
Chants de Noël interprétés par les élèves
Exposition des créations des écoles et de la garderie
️ Stands d’artisans et créateurs locaux
Visite magique du Père Noël
✂️ Atelier créatif pour petits et grands
Pêche aux surprises pour les enfants
️ Tombola avec de nombreux lots à gagner
Stand de maquillage et tatouage
Illumination féerique du sapin de Noël
Espace gourmand vin chaud et crèpes
L’association Epi4choux est une association de parents d’élèves œuvrant pour les écoles de Grand-camp,Trouville-Alliquerville, Lintot et Saint-Nicolas-de-la-Haye.
Les bénéfices du marché d’hiver du 21 novembre sont reversés aux écoles afin d’aider l’équipe enseignante pour les sorties scolaires, achat de matériel … .
Salle Polyvalente 7 Chemin de l’Église Lintot 76210 Seine-Maritime Normandie
