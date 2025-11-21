Marché d’Hiver Salle Polyvalente Lintot

Marché d’Hiver

Salle Polyvalente 7 Chemin de l’Église Lintot Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

L’association L’Epi4choux organise son premier marché d’hiver !

Au programme:

Chants de Noël interprétés par les élèves

Exposition des créations des écoles et de la garderie

️ Stands d’artisans et créateurs locaux

Visite magique du Père Noël

✂️ Atelier créatif pour petits et grands

Pêche aux surprises pour les enfants

️ Tombola avec de nombreux lots à gagner

Stand de maquillage et tatouage

Illumination féerique du sapin de Noël

Espace gourmand vin chaud et crèpes

L’association Epi4choux est une association de parents d’élèves œuvrant pour les écoles de Grand-camp,Trouville-Alliquerville, Lintot et Saint-Nicolas-de-la-Haye.

Les bénéfices du marché d’hiver du 21 novembre sont reversés aux écoles afin d’aider l’équipe enseignante pour les sorties scolaires, achat de matériel … .

Salle Polyvalente 7 Chemin de l’Église Lintot 76210 Seine-Maritime Normandie

