AGENDA · Saint-Benoît-la-Chipotte
Marché d’hiver, Saint-benoit-la-Chipotte, Saint-Benoît-la-Chipotte
dimanche 22 novembre 2026 · Saint-benoit-la-Chipotte · Saint-Benoît-la-Chipotte
Informations pratiques
Marché d’hiver Dimanche 22 novembre, 10h00 Saint-benoit-la-Chipotte Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00
Marché d’hiver le 22 novembre à Saint-Benoit-la-Chipotte !
Rendez-vous de 10h à 18h à la salle des fêtes du village !
Saint-benoit-la-Chipotte Saint-benoit-la-Chipotte Saint-Benoît-la-Chipotte 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631130739 »}]
Marché d’hiver le 22 novembre à Saint-Benoit-la-Chipotte