Marché d’hiver Le Crouz’art Saint-Pierre-Eynac

Marché d’hiver

Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-20

Le 20 et 21 décembre la Zizanie organise son 2ème marché artisanal d’hiver

Tout le week-end vin chaud, boissons et repas vous seront proposés

Vous pourrez tenter votre chance et gagner un des super lots des artisan-nes.

L’Esperluète, animation musicale

English :

On December 20 and 21, La Zizanie organizes its 2nd winter craft market

All weekend long, mulled wine, drinks and meals will be on offer

You can try your luck and win one of the craftsmen’s great prizes.

L’Esperluète, musical entertainment

