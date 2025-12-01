Marché d’hiver Le Crouz’art Saint-Pierre-Eynac
Marché d’hiver
Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-20
Le 20 et 21 décembre la Zizanie organise son 2ème marché artisanal d’hiver
Tout le week-end vin chaud, boissons et repas vous seront proposés
Vous pourrez tenter votre chance et gagner un des super lots des artisan-nes.
L’Esperluète, animation musicale
Le Crouz’art 5 route du Crouzet Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 78 57 26 contact@loucreezart.fr
English :
On December 20 and 21, La Zizanie organizes its 2nd winter craft market
All weekend long, mulled wine, drinks and meals will be on offer
You can try your luck and win one of the craftsmen’s great prizes.
L’Esperluète, musical entertainment
