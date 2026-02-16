Marche d’hiver parking accrobranche Yzeure
Marche d’hiver parking accrobranche Yzeure dimanche 1 mars 2026.
Marche d’hiver
parking accrobranche Ozières Yzeure Allier
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 09:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Profitez de l’air frais de l’hiver durant une marche avec l’association Sport pour tous Montbeugnois. Collation distribuée au départ et récompense salée ou sucrée à l’arrivée. Venez nombreux !
parking accrobranche Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 91 20 60 sptmontbeugnois@gmail.com
English :
Enjoy the fresh winter air during a walk with the association: Sport pour tous Montbeugnois. Snacks at the start and sweet or savoury rewards at the finish. Come one, come all!
L’événement Marche d’hiver Yzeure a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région