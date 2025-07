Marché Dienville

Marché Dienville vendredi 11 juillet 2025.

Marché

Port-Dienville Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Venez flâner sur le marché du Port de Dienville, dans un cadre bucolique et animé le long du canal de 17h à 22h. Ce rendez-vous estival met à l’honneur les producteurs locaux, artisans et créateurs de la région. Il y en aura pour tous les goûts ! L’occasion idéale pour découvrir les saveurs du terroir et rencontrer ceux qui les fabriquent.

D’autres animations viennent s’ajouter à cette soirée conviviale, notamment de 17h à 19h Chantéqui proposera gratuitement aux petits comme aux grands des balades en calèche. C’est l’occasion de découvrir d’une façon originale la base nautique de Dienville !

Entrée libre pour tous et animations gratuites. Rendez-vous tous les vendredis soirs de l’été pour profiter des marchés nocturnes !

#MarchésEtéFlam .

Port-Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

L’événement Marché Dienville a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne