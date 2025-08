MARCHE DIMANCHE PLEIN VENT Le Poujol-sur-Orb

MARCHE DIMANCHE PLEIN VENT

Rue du Pont Suspendu Le Poujol-sur-Orb Hérault

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-17

2025-08-03 2025-08-17 2025-08-31 2025-09-14 2025-09-28 2025-10-12 2025-10-26 2025-11-09 2025-11-23 2025-12-07 2025-12-21

Marché du Poujol sur Orb 1er et 3ème dimanche du mois

Place en face de la mairie

Par l’association Authentik Grand Orb

Rue du Pont Suspendu Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie authentik.grandorb@hotmail.com

English :

Marché du Poujol sur Orb 1st and 3rd Sundays of the month

Square in front of the town hall

By the Authentik Grand Orb association

German :

Markt in Le Poujol sur Orb 1. und 3. Sonntag im Monat

Platz vor dem Rathaus

Von der Vereinigung Authentik Grand Orb

Italiano :

Mercato di Le Poujol sur Orb 1° e 3° domenica del mese

Piazza del municipio

A cura dell’associazione Authentik Grand Orb

Espanol :

Mercado de Le Poujol sur Orb 1er y 3er domingo de mes

Plaza frente al ayuntamiento

A cargo de la asociación Authentik Grand Orb

