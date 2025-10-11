Marche d’octobre rose Clairvaux-les-Lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Marche d’octobre rose Clairvaux-les-Lacs
Parking de la salle des fêtes 12 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Marche rose le 11 octobre au départ du parking de la salle des fêtes de Clairvaux.
Parcours de 9km, course à pied ou randonnée.
Boissons et collations offertes à l’arrivée. .
Parking de la salle des fêtes 12 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté lessirenesdebellecin@orange.fr
