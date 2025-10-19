Marche d’octobre rose La Hombourgeoise rue de Metz Hombourg-Haut

Le matin à 10h marche la hombourgeoise au départ du hashtag à l’entrée de la ville. À midi, repas à l’Espace De Wendel (réservation auprès du CCAS): poulet rôti, pommes de terre, dessert et café (tarif hors boissons). Dès 14h chants, musique et défilé de mode animés par Entr’Aide Cancer.Tout public

English :

Morning at 10 a.m. la hombourgeoise walk starting from the hashtag at the town entrance. Lunch at Espace De Wendel (reservation from CCAS): roast chicken, potatoes, dessert and coffee (excluding drinks). From 2pm, songs, music and a fashion show by Entr’Aide Cancer.

German :

Morgens um 10 Uhr Wanderung la hombourgeoise ab dem Hashtag am Stadteingang. Mittags Essen im Espace De Wendel (Reservierung beim CCAS): Brathähnchen, Kartoffeln, Dessert und Kaffee (Preis ohne Getränke). Ab 14 Uhr Gesang, Musik und Modenschau unter der Leitung von Entr’Aide Cancer.

Italiano :

Al mattino alle 10, passeggiata la hombourgeoise partendo dall’hashtag all’ingresso della città. Pranzo all’Espace De Wendel (prenotare in anticipo presso il CCAS): pollo arrosto, patate, dessert e caffè (bevande escluse). Dalle 14, canti, musica e sfilata di moda a cura di Entr’Aide Cancer.

Espanol :

Por la mañana, a las 10 h, paseo la hombourgeoise partiendo del hito situado a la entrada de la ciudad. Almuerzo en el Espace De Wendel (reserva previa en la CCAS): pollo asado, patatas, postre y café (bebidas no incluidas). A partir de las 14.00 horas, canciones, música y desfile de moda a cargo de Entr’Aide Cancer.

