Marche d’Octobre Rose Parking des Hortensias Luneray
samedi 3 octobre 2026 · Parking des Hortensias · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Marche d’Octobre Rose
Parking des Hortensias (près de la Place Réné Coty) Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La commune de Luneray vous propose de venir marcher en nocturne au profit d’Octobre rose ! Rendez-vous pour 20h30 au parking des hortensias. Distribution de bracelets et lampions. .
Parking des Hortensias (près de la Place Réné Coty) Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche d’Octobre Rose
L’événement Marche d’Octobre Rose Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Luneray (Seine-Maritime)
- Atelier argile et algues Bibliothèque Luneray 19 septembre 2026
- Fête de la Saint Rémi Luneray 2 octobre 2026
- Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray 9 octobre 2026
- Atelier cueillette / cuisine Bibliothèque Luneray 10 octobre 2026