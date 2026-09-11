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AGENDA · Luneray

Marche d’Octobre Rose Parking des Hortensias Luneray

samedi 3 octobre 2026 · Parking des Hortensias · Luneray

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parking des Hortensias
Adresse
(près de la Place Réné Coty)
Ville
76810 Luneray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Luneray

Marche d’Octobre Rose

Parking des Hortensias (près de la Place Réné Coty) Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

La commune de Luneray vous propose de venir marcher en nocturne au profit d’Octobre rose ! Rendez-vous pour 20h30 au parking des hortensias. Distribution de bracelets et lampions.   .

Parking des Hortensias (près de la Place Réné Coty) Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34 

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English : Marche d’Octobre Rose

L’événement Marche d’Octobre Rose Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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