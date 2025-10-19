Marche d’Octobre Rose Route de Paris Tonnerre
Marche d’Octobre Rose
Route de Paris Parking de Leclerc Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Le CSE du Centre E. Leclerc de Tonnerre organise sa 3ème marche de 10 km pour la lutte contre le cancer. .
Route de Paris Parking de Leclerc Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
