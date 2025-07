Marché dominical à Barbirey sur Ouche Clos derrière la Mairie Barbirey-sur-Ouche

Clos derrière la Mairie 2 Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Côte-d'Or

Tarif : – –

Début : 2025-07-20 09:30:00

fin : 2025-07-20 12:30:00

2025-07-20

La Farand’Ouche propose son dernier marché de l’été, ce DIMANCHE 20 juillet !

Un marché est un véritable lieu d’échange et de rencontre tout en vous permettant de venir vous approvisionner en produits locaux et de qualité !!!

Depuis maintenant 4 ans ce marché existe grâce à vous chers habitants de Barbirey et des alentours et nous vous en remercions vraiment chaleureusement. Cependant pour une reprise de VOTRE MARCHE en septembre, nous avons besoin que vous nous démontriez qu’il vous apporte un plus dans votre quotidien et que sans son existence il y aurait un gros manque, un vide pour la vie du village !!!!

Cette activité ne peut perdurer, aussi, que si les commerçants bien sûr jouent le jeu et viennent régulièrement, mais s’ils peuvent aussi rentrer dans leurs frais au minimum et gagner un peu.

Seront présents pour ce dernier marché de juillet, Laure et ses fromages de chèvre ainsi que « La Roulotte » qui vous propose des fruits et légumes, de la charcuterie, de la viande d’autres fromages (que ceux de Laure) et de l’épicerie.

Les bénévoles de la Farand’Ouche seront présents avec le pain et quelques viennoiseries de la Boulangerie Georget de Sombernon et les œufs de la ferme du Pontot.

Pour ce dernier marché de juillet nous attendons nombreux, nous comptons sur vous !!! .

Clos derrière la Mairie 2 Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 88 83 69 farandouche@gmail.com

